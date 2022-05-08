كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي، موضحا أنّ الامتحان يعقد ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة جيدا ومراعاة للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية في اللجان.

حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي

وأضاف سلومة لـ«الوطن»، أنّه لم يحدث أي تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم ترصد أي تسريب، وجرى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلاب في المواعيد المحددة، وسيتم استلامها منهم وفق المواعيد التي جرى تحديدها في الجداول.

تفاصيل تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي، قائلا إنّ الامتحان في كنترولات مؤمنة، ويسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط تنفي الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

أسئلة امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي تعتمد على الفهم

وأكد سلومة، أنّ امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي وضع وفق المواصفات الفنية التي جرى تحديدها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحا أنّ الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وجرى توجيه الطلاب خلال فترة الدراسة بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

ونوه بأنّ امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 إنجليزي، يسير بصورة منتظمة، ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حتى الآن حول نوعية الأسئلة، كما أنّ عمليات التصحيح تتم يوميا في المدارس.

يذكر أنّ طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة، يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية في امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022.