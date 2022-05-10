«التعليم» تحدد مواصفات ورقة الامتحانات للشهادة الإعدادية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات النهائية لورقة الامتحان للشهادة الإعدادية، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بها جيدًا في جميع المواد وعدم مخالفتها، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وتعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا في المدارس.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات، أن مواصفات الورقة هي أن تكون الأسئلة في حدود المقرر الدراسي المستهدف، وهو الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني بفصليه الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، وتغطي مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

جودة تنسيق ورقة الامتحان

وأكدت الوزارة تدرج الأسئلة في ورقة الامتحان من الأسهل للأصعب، وتوازن بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، وأن تستوفي الورقة البيانات الأساسية، وهي: المرحلة والصف والمادة والزمن والدرجة والفصل الدراسي لغير الثانوية العامة وتاريخ الامتحان.

وشددت على جودة تنسيق ورقة الامتحان بما يضمن مقروئيتها من حيث حجم الخط ونوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش والعناوين، وتعليمات الأسئلة وجودة الطباعة والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

«سلومة»: الأسئلة لا تشمل أي أجزاء خارج المقرر الدراسي

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن المديرية انتهت من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وطبعاتها، موضحًا أن الأسئلة لا تشمل أي أجزاء خارج المقرر الدراسي، وتقيس مستويات الطلاب المختلفة، موضحًا أنه جرى الانتهاء من طباعة الامتحانات، وسيجري توزيعها على المدارس يوميًا.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من إعداد قوائم لجان الامتحانات، وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول أو الكتاب المدرسي، لافتًا إلى أنه سيجري تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في لجان الامتحانات.