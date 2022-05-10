«شركات السياحة»: أعداد المتقدمين للحج العام الحالي أقل من السنوات الماضية

توقع باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تكون أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام أقل من الأعوام السابقة، مرجعًا ذلك إلى بعض اشتراطات التقديم للحج لهذا العام، التي حظرت تقدم من هم فوق الـ65 عامًا وهم الفئة الأكثر إقبالًا على التقدم خلال السنوات الماضية، فضلًا عن حرمان من أدى الحج من قبل من التقدم هذا العام.

9200 تأشيرة حصة السياحة من تأشيرات الحج

وأضاف «السيسي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي، والتي ستزيد على 100 ألف جنيه تعتبر واحدة من أهم الأسباب التي ستؤدي لتراجع أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، لا سيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليًا، كما أن قلة عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي لهذا العام، والتي تبلغ نحو 9200 تأشيرة ستقلل أيضًا من أعداد المتقدمين.

مستويان فقط للحج السياحي هذا العام

في نفس السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة أن مستويات الحج السياحي لهذا العام ستكون اثنين فقط، هما: الاقتصادي والـ5 نجوم، لافتًا إلى أنه جرى إلغاء مستوى الحج البري، ومستوى الـ4 نجوم، موضحًا أن إلغاء المستويات يعود لقلة عدد تأشيرات الحج السياحي، والتي تراجعت بنحو 60% عما كانت عليه عام 2019.

وأوضح المصدر أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام ستضع أسعارًا تقريبية لبرامج الحج، وليست نهائية، خاصة أن هناك العديد من الخدمات التي ستقدم للحجاج بالسعودية لم يتم الاتفاق على أسعارها إلى الآن، مثل خدمات إعاشة الحجاج بمخيمات منى وعرفات، كما أن شركات الطيران لم تعلن أسعار تذاكر الحج حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة المقبل، على أن تنطلق آخر الرحلات من مصر يوم 6 من شهر ذي الحجة المقبل، موضحًا أن متوسط مدة إقامة حجاج المستوى الاقتصادي سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يومًا، فيما سيبلغ متوسط إقامة حجاج مستوى الـ5 نجوم نحو 12 يومًا.