وظائف للحرفيين بعضها في السعودية براتب يتخطى 9 آلاف جنيه.. تعرف عليها

كشف موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وفرص العمل داخل مصر وخارجها عن توافر مجموعة من المهن التي تناسب أصحاب الحرف المختلفة «لحام، سباكة، وكهرباء».

وتشترط بعض الحرف شروطا معينة، فيما لا تشترط أخرى أي شروط للحصول على فرصة العمل، وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة فني صيانة كهربائية

اسم الشركة: تكنولوجيا التبريد بالغاز الطبيعي «جازتشل».

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني صيانة ميكانيكية

اسم الشركة: تكنولوجيا التبريد بالغاز الطبيعي «جازتشل».

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجارين مسلح

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: الطائف - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي، ما يعادل 9866 جنيها مصريا.

وظيفة ميكانيكي سيارات

- تخصص سيارات ألماني.

اسم الشركة: نور أوتو سيرفس.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 6 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7000- 8000 جنيه مصري.

وظيفة حداد مسلح في السعودية

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم لـ الوظيفة المتاحة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي، ما يعادل 9766 جنيها مصريا.

وظيفة حداد

اسم الشركة: سمارت رولينج .

مقر العمل: مسطرد - القليوبية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الاضافية: 1000- 1200 جنيه مصري.

وظيفة كهربائي

اسم الشركة: شركه كبرى في مجال الاستثمار العقاري.

مقر العمل: العين السخنة - السويس.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سباك

اسم الشركة: شركه كبري في مجال الاستثمار العقاري.

مقر العمل: العين السخنة - السويس.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة خراط

اسم الشركة: سبريا مصر .

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة لحام كهرباء

اسم الشركة: سبريا مصر.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نقاش

اسم الشركة: دهانات ناشيونال.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.