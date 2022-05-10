تحالف البنك الأوروبي يستحوذ على «جلوبال كورب» للخدمات المالية

حصل تحالف «Amethis»، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، و«إس بي إي كابيتال SPE Capital»، على الموافقة الرسمية من هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على شركة جلوبال كورب للخدمات المالية وهي شركة عاملة في الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

تأسست شركة جلوبال كورب، عام 2015، في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وخاصةً حلول التأجير التمويلي والتخصيم للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

حلول التمويل قصيرة الأجل

وتضم الأصول الممولة خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والسيارات والعقارات التجارية والصناعية، بينما تغطي محفظة منتجات التخصيم مجموعة من حلول التمويل قصيرة الأجل.

ومنذ تأسيسها، وفرت جلوبال كورب تمويلاً بقيمة 13 مليار جنيه مصري بما يعادل 715 مليون دولار أمريكي، لأكثر من 800 عقد للتأجير والتخصيم تغطي أكثر من 30 مجالاً، مع أكثر من 25٪ من محفظتها موجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشروعان التنمية المستدامة، كما رتبت الشركة أول وأكبر عملية تخصيم مشترك في مصر وانتهت من أول توريق لها بنهاية عام 2021.

زيادة رأس مال الشركة للتوسع في القطاعات والحلول التي توفرها شركة جلوبال كورب

وسيقوم التحالف بالاستثمار في جلوبال كورب مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير بالتعاون مع الإدارة العليا، ويشمل هذا الاستثمار زيادة لرأس مال الشركة للتوسع في القطاعات والحلول التي توفرها شركة جلوبال كورب، علاوة على ذلك، سيتعاون التحالف مع إدارة جلوبال كورب لتوسيع نطاق البنية التحتية للشركة وعملياتها، والاستثمار في التكنولوجيا، ودعم تواجد الشركة، مع التركيز على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز معايير الحوكمة والشؤون الاجتماعية والبيئية والنهوض بدور القطاع التمويلي غير المصرفي في خدمة العملاء.

وفي هذا السياق، قال حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب: «يسعدنا أن نرحب بشركائنا الجدد في جلوبال كورب، حيث أن دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة لنا هو بمثابة شهادة على نجاح الشركة وتميز الخدمات التي توفرها شركة جلوبال كورب في السوق، ولدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج نقاط قوتنا لخلق قصة نجاح أخرى للمجموعة».

دعم التمويل لقطاع مهم من الاقتصاد المصري

ومن جانبها، قالت «هايك هارمغارت»، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: «نحن سعداء جدًا بالانضمام إلى هذا التحالف في أول استثمار للبنك في مؤسسة مالية وأول شراكة له في قطاع التأجير والتخصيم في مصر، وسيدعم هذا الاستثمار الشركة المالية الرائدة في توفيرها للتمويل لقطاع مهم من الاقتصاد المصري، يغطي الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف عدنان الزرهوني، مدير الاستثمار في أميثيس: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع حاتم سمير وفريقه ونتطلع إلى المساعدة في تنمية الشركة، هذا هو أول استثمار لشركة أميثيس في مصر، والتي تعد الآن سوقًا أساسية لصناديقنا».

وأضاف أحمد العرابي، الشريك ومهدي شرفي، الشريك المنتدب في إس بي إي كابيتال: «هذا هو استثمارنا الثاني في مصر من خلال صندوق SPE AIF I وانعكاسًا لتعميق وجود إس بي إي على الأرض كفريق واحد، ونحن متحمسون للشراكة مع حاتم وفريق إدارة جلوبال كورب في توسيع نطاق أعمال وحلول الشركة ونتطلع إلى التأثير إيجابياً على جميع الجهات المعنية في الشركة».

وضم فريق عمل التحالف عدنان الزرهوني و أوريلي بوجو وبدر شكريبا وعمر الناصري وخليل بن جلون تويمي ممثلون عن Amethis ومارتن ليفسكيس وأمنية بنادي وسويتا بينيميتسا وحسن مسعود ودومينيك النجار ممثلين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومهدي شرفي وأحمد العربي وسامي أرجين وعمر الحريري ممثلين عن إس بي إي كابيتال. وقام بدور المستشار القانوني حلمي وحمزة وشركاه، وشركة عضو في شركة Baker & McKenzie العالمية، وPricewaterhouseCoopers وIBIS Consulting (ESG and Impact) ومجموعة من الاستشاريين في الأعمال التجارية والتقنية.

وقام بدور المستشار المالي الحصري للبائعين شركة Kamco Investment Company Invest والمستشار القانوني مكتب معتوق بسيوني للمحاماة.