عابد: منحة البنك الأوروبي تعكس ثقة المؤسسات العالمية في مصر

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات، المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الموقع بتاريخ 11 نوفمبر 2021.

تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنه المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنه الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقه علي تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات، المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الموقع بتاريخ 11 نوفمبر 2021.

وقال النائب علاء عابد إن التقرير تضمن توضيحا للاتفاق، وأوضح أهمية المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الاعمار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعرض لأهم بنود التعديل وما انتهي إليه رأى اللجنة.

الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي

وأضاف النائب علاء عابد أن التعديل يأتي ضمن الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، المنبثق عن اتفاق قرض شراء 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.

وأكد «عابد» أن التقرير تضمن حزمة من المساعدات بدأت باتفاق منحة بشأن برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات، بمبلغ 555 ألف و343 يورو.

وأشار إلى أن قيمة تلك المنحة المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية للهيئة القومية لسكك حديد مصر للمساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 210 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمه المنحة المقدمه لهذا الشأن نحو 765 ألف و343 يورو.

وأوضح رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، أن الإتفاقية سيكون لها مردود جيد في تحسين كفاءة الهيئة في سعيها نحو تحديث جميع مكونات منظومة السكة الحديد، وما يتطلبة ذلك من خبرات فى التفاوض ووضع المواصفات وإبرام العقود.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تنفذها الحكومة بكافة القطاعات وهذا ما كان يتحقق لولا العلاقات المميزة للحكومة المصرية في كافة القطاعات.

وانتهي تقرير اللجنه المشتركة إلى أنه رغم أهمية المنح في مساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تنفيذ المشتريات ذات الكفاءة العالية، وضمان أفضل المواصفات الفنية والأسعار وصياغه العقود عند شراء 100 جرار جديد.