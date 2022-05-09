محافظ الجيزة: استقبال 12 ألف طن قمح بالشون والصوامع

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من قمح محلي بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة، يصل إلى 12 ألف طن أقماح.

جاء خلال تفقد المحافظ شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بفيصل بحي بولاق الدكرور، والشركة العامة للصوامع والتخزين بحي شمال الجيزة للوقوف على أعمال توريد محصول القمح موسم 2022 وجهود التخزين والحفظ.

انتظام سير عملية توريد الأقماح

وأكد محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الاثنين، انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكّلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يوميًا.

وأشار «راشد» إلى أن المحافظة تستهدف هذا العام استقبال 120 ألف طن، موضحًا أن السعة التخزينية لكافة الصوامع والهناجر تصل إلى 259 ألف طن، التي تضم 14 صومعة ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.

تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للمزارعين

ووجَّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والتيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على مواقع الاستلام والتخزين، خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، مؤكدًا على ضرورة التأكد من سلامة التخزين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة.

كما وجه محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والشوارع المحيطة بنطاق الصوامع والشون لتيسير عمليات النقل والتوريد وحركة السيارات المترددة على تلك المنشآت.

ولفت «راشد» إلى أن غرفة العمليات تتلقى أي شكاوى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.