ضبط ومصادرة 30 طن قمح أثناء تهريبها داخل سيارتين في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بتوريد القمح، ومنع تداوله إلا وفقا للضوابط المقررة.

وأشار محافظ البحيرة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح، وانتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

تكثيف الحملات الرقابية

كما وجه محافظ البحيرة بملاحقة كل صور الاحتكار والفساد، والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكل التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصادرة كميات القمح المضبوطة

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين بالبحيرة بقيادة مجدي الخضر، حملات رقابية، بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية، برئاسة سمير البلكيمي، أسفرت عن ضبط سيارتين محملتين بـ38.5 طن من القمح المحلي، وذلك على الطريق الدولي بناحية كفر الدوار أثناء تهريبها خارج المحافظة، منهما سيارة نصف نقل محملة بكمية من القمح المحلي تقدر بحوالي 7.5طن، وسيارة نقل كبيرة محملة بكمية تقدر بحوالي 30.7 طن قمح محلي.

وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها إلى مطاحن كفر الدوار، وكذلك مصادرة السيارات المستخدمة، وضبط المتهمين، وتسليمهم لمركز شرطة كفر الدوار، وجاري العرض على النيابة العامة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقام محافظ البحيرة أمس بجولة تفقدية داخل الشون والصوامع بمدينة دمنهور، لمتابعة عمليات توريد القمح واستمرار العمل والوقوف على مدى الالتزام بالمعايير المقررة.