السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالشروع في قتل مواطن حرقا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل مواطن بإشعال النيران في جسده بمنطقة دار السلام، بالسجن المشدد 6 سنوات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وأسندت النيابة للمتهم «ي. م»، عاطل، تهمة الشروع في قتل المجني عليه، بأن سكب عليه مادة بترولية «كيروسين»، ثم أشعل به النيران قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنّه أوقف أثر جريمته، لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إخماد المارة للنيران المشتعلة بجسد المجني عليه ومداركته بالعلاج.

الاتهامات في القضية

كما أسندت النيابة المتهم تهمة إحراز مادة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص «مادة بترولية» بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد المجني عليه، أنّه إثر مشادة بينه وبين المتهم، التقط الأخير زجاجة بنزين موجودة في الدراجة البخارية الخاصة به، وألقاها عليه وأشعل النيران به، فتدخل المارة لإطفاء النار ونقله للمستشفى.

خلافات مالية

فيما أكد معاون مباحث قسم دار السلام، صحة الواقعة، وأنّ المتهم ارتكب الجريمة لخلافات مالية مع المجني عليه.