توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: حار على القاهرة ومعتدل بالسواحل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة في حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، خاصة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشرقية ووسط سيناء والسواحل الغربية، وحار على مدن جنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى عودة الشبورة المائية فى الصباح الباكر على مدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء والقاهرة الكبري والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 11 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى23

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى23.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.