حالة الطقس غدًا الأحد 8-5-2022 في مصر.. ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار

تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء غدا الأحد الموافق 8 مايو من عام 2022 جعل المواطنون يتسائلون عن تفاصيل حالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشرقية، ولكنه يكون طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار غدا على عدة مناطق مختلفة من أقصى غرب البلاد، كما يكون هناك شبورة كثيفة على بعض الطرق المختلفة المؤدية من وإلى القاهرة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد الموافق 8 مايو من عام 2022 في مصر، لتسجل الآتي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 .

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.