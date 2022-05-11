حظك اليوم برج الأسد 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها اليومية وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الأسد، والذي يعد من الشخصيات التي تتمتع بالذكار الشديد، فهو يعلم متى يتحدث ومتى يصمت، كثيرا ما يستخدم ذكائه، لتحقيق علاقات اجتماعية واسعة، كما يستطيع أن يضع خططا ناجحة على صعيد عمله الخاص، إذ يستطيع أن يحقق المكاسب والأرباح التي يرجوها من أي مشروع يعمل به.

وكثير ما يحب مولود الأسد أن يكون مستقل في حياته المهنية، وأن يكون لديه مشروعه الخاص، بحيث يرتبط به أي نجاح يحققه، لا يحب أن يعمل لدى غيره، خاصة أنه من الشخصيات التي لا تحب أن تتلقى تعليمات من الآخرين، كما أنه من الشخصيات ذات الإرادة القوية، لديه قدرة كبيرة على تحمل المسئولية، شديد الاهتمام بأسرته والمحيطين به من أصدقاء ومعارف، من السهل الاعتماد على مولود الأسد، كما من السهل الحصول منه على أي نصيحة خاصة بأي مشكلة أو موقف.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وتنصح عبير فؤاد خبيرة الأبراج، اليوم، مولود برج الأسد على المستوى المهني والمالي، بأن هناك اليوم تنافر القمر مع نبتون في منزلي المال وقد يجلب لك ضغوطا مهنية ومالية، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

واجتماعيا وعاطفيا يطالبك الفلك من خلال حظك اليوم بأن تحرص على التقدّم بذكاء نحو من تحب، وحافظ على اللباقة، لهذا يجب أن تهتم بالانتباه لأقوالك وردود أفعالك ولا يجب أن تبالغ في توجيه الانتقادات.