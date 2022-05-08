حظك اليوم برج الأسد الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم الأحد 8 مايو بشأن الجانب العاطفي والمهني لمولود برج الأسد الذي يتمتع بسرعة بديهة قوية، تجعله قادرا على إنجاز الكثير من المهام المسندة إليه في وقت واحد، كما أن شخصيته القوية والمسيطرة على الأشخاص المحيطين به تتيح له الفرصة في الوصول إلى المناصب العالية.

كما أن مولود الأسد يحب أن ينفق على نفسه ويدللها كثيرا، ولا يقبل النقد من الآخرين على الإطلاق، ولا يعترف بأخطائه حتى لا يعتذر للآخرين، ولا يحب توفير الأموال، إذ أنه لم يكن غاية بالنسبة له، ولكنه وسيلة للعيش الرغيد، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اجتماعيا ومهنيا اليوم أفضل من أمس فبرغم الضغوط.. فاليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب العاطفي، القمر في برجك يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

علاقة برج الأسد بالأصدقاء

يميل أصحاب ومواليد برج الأسد لحب السيطرة على الأشخاص المحيطين به، كما أنه لا يتقبل آراء الآخرين على الإطلاق، ولا يحب أن يتدخل أحد بمشكلاته حتى وإن كان الغرض هو حل تلك المشكلات، وأخيرا لا يستطيع العيش دون حب، فيبحث عنه دائما وكثيرا، وعندما يحب شخص ما، فهو يحبه بكل ما لديه من مشاعر.