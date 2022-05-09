تطبيق مفردات الهوية البصرية المستوحاة من تاريخ الإسكندرية على الشواطئ

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعا مع مستأجري الشواطئ بالإسكندرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال موسم صيف 2022 وخاصة في ضوء مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ رحب المحافظ بمستأجري الشواطئ، مؤكدًا على تكثيف الاستعدادات والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لإخراج موسم صيف 2022 بصورة مشرفة أمام مواطني وضيوف الإسكندرية.

مشروع الهوية البصرية

وقال الشريف إن الإسكندرية تعمل في إطار مشروع الهوية البصرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

وأكد أننا حريصون على تطبيق جميع مفردات وعناصر الهوية البصرية، المستوحاة من تاريخ الإسكندرية عبر السنين، على جميع شواطئ الإسكندرية، وتقديم خدمة مميزة للمصطافين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى لكورنيش الإسكندرية الذي يعد مقصدا سياحيا جاذبا.

تفاصيل مشروع الهوية البصرية على شواطئ الإسكندرية

وشدد المحافظ على مستأجري الشواطئ بالالتزام التام بتصميمات ومفردات مشروع الهوية البصرية، وعلى رأسها عمل نموذج موحد لبوابات الشواطئ، والالتزام بألوان الشماسي والكراسي، وتنظيم شكل الوحدات الشاطئية كالكافيتريات وغرف خلع الملابس والإسعاف وغيرها بما يتناسب مع عناصر المشروع ولا يحجب رؤية البحر على المواطنين.

منع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب

ووجَّه المحافظ مستأجري الشواطئ بمنع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب أو في الأوقات غير المصرح لهم بالنزول مع وضع لوحات إرشادية تحذيرية، مشددًا على وضع منظومة إنقاذ قوية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد على الاهتمام برفع كفاءة جميع الخدمات بالشاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة رصيف الكورنيش، وضرورة التزام عمال الشواطئ بالتعامل الجيد مع المصطافين، والالتزام بزي ملابس موحد لعمال الشواطئ.

وأعلن المحافظ أنه سيتم عمل مسابقة لاختيار أجمل شاطئ على مستوى الإسكندرية في نهاية موسم الصيف، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لاختيار الشاطئ وفقًا للمعايير التي ستضعها المحافظة، مصرحًا أنه سيتم تخصيص مكافآت مجزية لأصحاب المراكز المتقدمة.

من جانبها؛ استعرضت الدكتورة جاكلين عازر، رؤية مشروع الهوية البصرية المنفذة على شواطئ الإسكندرية والخطوات التنفيذية لها والتي تشمل بوابات الشواطئ، ودهان الأسوار الخارجية، وأكشاك الخدمات (غرف خلع الملابس والأمن)، واللوحات الإرشادية، وتمهيد مداخل الشواطئ من ممشى الكورنيش، والشمسيات والكراسي وزي العاملين، وتهيئة مداخل الكافيهات والشواطئ، ومنع أي منشآت حاجبة للرؤية، وكذلك عرض الألوان المحددة.

وأكد اللواء جمال رشاد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة لاستقبال موسم صيف 2022، وخاصة بالشواطئ المجانية والعامة التي تديرها المحافظة، وأشار إلى أنه تم زيادة تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني، وتوحيد ألوان الشماسي وتجديد الكونتنرز وحملات توعوية للقضاء على ظاهرة الإكراميات، وكذلك وضع تعليمات مشددة إلزامية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الدورات التدريبية لعمال الإنقاذ بالشواطئ بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مصر بلا غرقى».

عدم الاستجابة لأي محاولات لفرض إكراميات

وفي سياق متصل، تهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الاستجابة لأي محاولات لفرض إكراميات والتواصل المباشر وقت المخالفة فورًا مع الأرقام التي خصصتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات في الحال.

وذلك بالاتصال على الأرقام الآتية: 01289252668 _ 01270746490.