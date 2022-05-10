انطلاق فعاليات «شباب من أجل الأخضر» في الإسكندرية

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان التغييرات المناخية لنشر الوعي البيئي، وقضايا المناخ بين أوساط الشباب، والتي تنفذها الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني «الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية»، وذلك في مركز شباب الشلالات بمحافظة الإسكندرية، وبحضور السفير الألماني بالقاهرة، «فرانك هارتمان»، والوفد المرافق له، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وأيضا بحضور لفيف من القيادات بالوزارة، وبمشاركة 500 شاب وفتاة، وسط إجراءات احترازية مكثفة بسبب جائحة كورونا.

برنامج مهرجان التغييرات المناخية

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات التي تحتضنها الإسكندرية، بحضور المشاركين والتوقيع على استمارات الحضور والتأكد من احتياطات الأمان لكوفيد 19، ويليه كلمة وزير الشباب والرياضة عبر تقنية فيديو الكونفرانس، وكلمة السفير الألماني، وكلمات افتتاحية موجهة من ممثلي الجهات الداعمة والمنفذة للحدث، وأيضًا تتضمن الفعاليات عرض من الأنشطة.

حث الشباب على الأنشطة المرتبطة بالمناخ

ويجري تنظيم مسابقة «القائمة» والتي يتم من خلالها حث الشباب على عمل عدة أنشطة مرتبطة بالمناخ في أقل وقت، بخلاف عرض المبادرات المختلفة ونتائجها التفاعلية.

جدير بالذكر أنه جرى الاتفاق على تقييم البرنامج واختيار أفضل المبادرات الشبابية في هذا المجال، في خطوة يعقبها تعميم البرنامج على مستوى مراكز الشباب في مختلف المحافظات، مثل مشروع مستدام خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن مصر بصدد استضافة مؤتمر دول أطراف المناخية cop27.