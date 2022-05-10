أول ظهور لزوج مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي: راحت مني في غمضة عين

كشف «رامز» زوج مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي، تفاصيل ما حدث لزوجته، قائلا إنه منذ شهرين قامت زوجته بالكشف في المستشفى الوطني وأعطتها طبيبة دواء وقالت لها إنها تعاني من حساسية في عينها، وبعدما وضعت القطرة في عينها أحمرت عينيها «ضربت دم».

خرجت بعد 10 دقايق وقالتالي بموت

وأضاف «رامز» خلال لقاء مع تلفزيون الوطن، أنهم قرروا متابعة حالتها عند طبيب آخر، ولكن ما زالت في عينها أثار إحمرار، ثم توجهوا إلى طبيبة أخرى وأجرت لها كشف وتبين أنها مصابة بالتهاب قزحي، وتحتاج لأشعة.

وتابع: «مارينا دخلت تعمل أشعة بالصبغة خرجت بعد 10 دقائق قالتالي أنا بموت إلحقني والدكتورة ماعملتش اختبار للحقنة وقالتالي أنتي مش هتعرفني شغلي دي مجرد حساسية، طلعت أجري على دكتور الباطنة نزل يبص عليها بعد ما أزرقت».

كاميرات المستشفى هتأكد صحة كلامي

وطالب بالاحتفاظ بكاميرات المراقبة في المستشفى لإثبات صحة أقواله، «أنا عاوز الكاميرات بتاعت المستشفى علشان الكاميرات دي هي اللي هتطلع صحة كلامي، لأن لو فيه نقص أو زيادة للكلام اللي بقوله أنا هتحاسب على الكلام دة كله، راحت مارينا مني في غمضة عين ومش هاسيب حقها».

وعن تفاصيل تلقيه خبر وفاة زوجته، قال: «كنا قاعدين قدام المستشفى وكل شوية كانوا يقولوا لنا الدنيا هتتحسن لحد ما الدكتور بعت لنا، أخوها قابله وقالونا الدنيا خلصت».

وتابع: «روحنا المستشفى بعدها نجيب منهم التقرير بس رفضوا يعملوه وعملنا بلاغ نجدة والناس اتحركت بسرعة سواء المأمور والظباط وعملنا بلاغ ومحضر والموضوع في النيابة دلوقتي وبتمنى الكاميرات ميتلعبش فيها هي دي السند القانوني الكبير معايا».