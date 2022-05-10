أطباء مستشفيات الأورام يناقشون أمراض الدم وزرع النخاع مع وفد إيطالي

نظمت وزارة الصحة والسكان، مناقشات علمية بين عدد من أطباء أمراض الدم وزراعة النخاع، ووفد من أطباء الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تحت إشراف الدكتور فابيو سيسرا، أستاذ أمراض الدم بجامعة سان رافيل بمدينة ميلانو، وبحضور عدد من أعضاء المكتب الفني للوزير، وذلك على مدار يومين، في 3 مستشفيات تابعة للوزارة.

وفد إيطالي يزور 3 مستشفيات للأورام

جاءت الجلسات النقاشية في إطار زيارة الوفد الإيطالي لمستشفيات «أورام دار السلام، الشيخ زايد التخصصي، ومعهد ناصر للبحوث والعلاج»، بناء على دعوة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عقب استقباله السفير الإيطالي ووفد الوكالة الإيطالية، أمس الأول الأحد في ديوان عام وزارة الصحة، للاطلاع على المراحل والبروتوكولات العلاجية المتبعة، والتعاون لتحسين الخدمات التمريضية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الجانبين حرصا على التنسيق المشترك لتنظيم دورات تدريبية دورية للأطباء وفرق التمريض، من خلال إرسال بعثات من القوى البشرية المصرية إلى إيطاليا، أو استقبال وفود من الخبراء الإيطاليين لتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى

وتابع أنّ الوفد الإيطالي زار وحدات «زرع النخاع، أمراض الدم، بنك الدم، فصل النخاع، ومعمل النخاع» بالمستشفيات الثلاث، إضافة إلى زيارة باقي الأقسام للتعرف على سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاطلاع على الحالات التي تم علاجها، والتعرف على مراحل علاج مرضى الأورام، حيث أشاد الوفد بجودة الخدمات المقدمة في مجال علاج الأورام، والتزام المستشفيات بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأعلى معايير مكافحة العدوى.

وفي ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لفت عبدالغفار، إلى أنّه جار العمل على رفع كفاءة وتطوير وحدات زرع النخاع ببعض المستشفيات، ومنها مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث جرى زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 33 سريرا بدلا من 16 لاستقبال المرضى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، إضافة إلى تطوير وحدة المعامل ودعمها بأفضل الأجهزة الطبية بما تتناسب مع معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أنّ عدد حالات زرع النخاع التي أُجريت في وحدة زرع النخاع بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، بلغت 2101 حالة.