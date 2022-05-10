«الصحة» تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد «BA.4» داخل مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ متحور كورونا الجديد BA.4 لا يستدعي القلق أو الخوف وهو أمر طبيعي ومتوقع ظهور المتحورات بشكل مستمر لأنها سمة لأي فيروس، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن، وليس شرطا حال ظهور متحورات جديدة أن تجتاح العالم وتظهر في كل الدول.

متحور كورونا الجديد BA.4

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك متحورات جديدة لـ فيروس كورونا تظهر وتختفي من تلقاء نفسها، ولكن المتحور السائد وما زال يشكل خطرا حتى الآن هو متحور أوميكرون والذي أثبت سرعته وخطورته في زيادة أعداد الإصابات.

سبب إغلاق الصين بسبب فيروس كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن السبب وراء إغلاق الصين لبعض المدن، هو اتباعها سياسة صفر إصابات التي تقوم على إغلاق الأماكن التي تظهر بها اصابات حتى لا تكون بؤرة لتفشي الفيروس مرة أخرى، مطمئنا المواطنين بشأن الوضع الوبائي الحالي في مصر، مشيرا إلى تراجع أعداد إصابات كورونا وكذلك الوفيات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المتحورات الجديدة تظهر لتخبر العالم أن الجائحة ما زالت مستمرة ولا صحة لبعض الأقاويل المنتشرة حول انتهاء الجائحة واستمرار الفيروس، ولا يمكن لأي دولة إعلان انتهاء الجائحة لأن القرار بيد منظمة الصحة العالمية.

وأكد «عبدالغفار»، أن هناك بعض المحافظات سجلت صفر إصابات للأسبوع الثالث على التوالي، لافتا إلى أن السبب يعود إلى حملة طرق الأبواب التي ساعدت في تطعيم أكبر عدد ممكن باللقاح، مؤكدا سعي الدولة المصرية إلى تطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيو وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.