تطورات حالة سارة الطباخ بعد تعرضها لوعكة صحية

لازال الجمهور يبحث عن تطورات الحالة الصحية للمنتجة سارة الطباخ، بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة، حيث أنها كانت في الإمارات ولكنها شعرت ببعض التعب والإجهاد الشديد، فعادت مرة أخرى إلى القاهرة .

تطورات الحالة الصحية لـ سارة الطباخ

دخلت المنتجة سارة الطباخ إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر للعلاج، بعد عودتها من حفل الفنانة شيرين بدولة الإمارات، وعادت لإحساسها بالإرهاق الشديد، وتم فحصها هناك، وقررت قطع الإجازة، وحاليا في العناية المركزة.

سارة الطباخ تتعرض لفحص كامل بشأن حالتها الصحية

وخضعت المنتجة سارة الطباخ لفحص حالتها بشكل كامل، للوصول إلى التشخيص الفعلي لحالتها، على حسب ما كشفه المكتب الإعلامي للمنتجة.

سارة الطباخ تتولى إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب

آخر ظهور لسارة كان في حفل شيرين عبد الوهاب بإمارة أبوظبي الأربعاء الماضي، إذ تتولى إدارة أعمالها منذ أشهر، وقد أحيت حفل عيد الفطر في دولة الإمارات، وعلقت عليه قائلة: «جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟ كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدًا، مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي».

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب عددًا من الأغنيات خلال الحفل، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

آخر ظهور للمنتجة سارة الطباخ

كان آخر ظهور للمنتجة سارة الطباخ، الوقوف على «ريد كاربت» حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، رفقة الفنان سامو زين، وظهرت سارة الطباخ في حفل افتتاح المهرجان وهي ترتدي فستانا دون أكمام باللون الوردي، بينما ارتدى سامو زين، بدلة أنيقة سوداء، ومن الجدير بالذكر أن سامو زين انفصل مؤخرًا عن زوجته.