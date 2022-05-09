سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين تتعرض لأزمة صحية.. في العناية المركزة

تعرضت المنتجة سارة الطباخ لأزمة صحية عقب عودتها إلى القاهرة، وجرى نقلها إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر للعلاج.

سارة الطباخ في أحد مستشفيات 6 أكتوبر

كانت سارة سافرت لقضاء إجازة العيد، بعد عودتها من حفل الفنانة شيرين بدولة الامارات، وعادت لإحساسها بالإرهاق الشديد، وتم فحصها هناك، وقررت قطع الإجازة، وحاليا في العناية المركزة، ويتم فحص حالتها بشكل كامل للوصول إلى التشخيص الفعلي لحالتها، على حسب ما كشفه المكتب الإعلامي للمنتجة.

سارة الطباخ تتولى إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب

آخر ظهور لسارة كان في حفل شيرين عبد الوهاب بإمارة أبوظبي الأربعاء الماضي، إذ تتولى إدارة أعمالها منذ أشهر.

شيرين كانت قد أحيت حفل عيد الفطر في دولة الإمارات، وعلقت عليه قائلة: «جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟ كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدًا، مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي».