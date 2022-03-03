حل أزمة 765 طالبا معرضين للفصل في «تجارة الإسكندرية»

أنهت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، اليوم، أزمة 765 طالبا وطالبة كانوا معرضين للفصل نهائيا بسبب الإنذار الثالث، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية على اقتراح إعطاء الطلبة المعرضه للفصل فرصة إضافية أخيرة، وذلك بعد حصولهم على ثلاثة إنذارات أكاديمية متصلة.

حل أزمة الإنذار الثالث

وأكد الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية، إن مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على موافقته على الاقتراح ورفعه لمجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، والذي وافق على إعطاء هذه الفرصة الأخيرة.

وأضاف «الصيفي» خلال منشور على صفحة الكلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا عادة لا يحدث ولكن مجلس الجامعة رأى أنه حفاظا على 622 طالبا من الدارسين باللغة العربية و143 طالبا من الدارسين باللغة الإنجليزية، حيث يتم إعطائهم فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم مع أخذ التعهدات على الطلاب بالالتزام التام والاستفاده من هذه الفرصة التي لا أعتقد أنها سوف تتكرر.

نصائح عميد الكلية

وتبع ذلك مناشدة عميد الكلية للطلاب بضرورة التوقف عن أي عمل خلاف الدراسة، متابعا: «إذا كانت ظروفك المادية لا تسمح هناك الكثير الذي يمكن أن تقدمه لك الجامعة، وهذا حقك لذا أكرر توقف عن العمل الذي أرى أنه غير مجدي بالمرة، شهادتك الجامعية بتقدير محترم تستحق التضحية».

كما طالب الالتزام بحضور المحاضرات والسكاشن المجانية، لافتا إلى وجود المعيدين والمدرسين المساعدين في الدور الخامس والسادس بمبنى نور التعليمي لشرح أي شيء يحتاجه الطلاب مجانا.

تسجيل المواد خلال الترم

وأوضح عميد كلية التجارة، أنه يمكن للطلاب المعرضين للفصل التسجيل لتحسين 4 أو 6 مواد إذا كان يمكن للطالب ذلك، وهذا ما سيحدده مشرفه الأكاديمي، فيما طالب ألا يسجل الطالب في هذا الفصل الدراسي مواد جديدة فقط، حيث يفضل تسجيل تلك المواد التي لم يوفق فيها سواء كانت مواد خاصة بالترم الأول أو الترم الثاني، معلنا أنه سيتم فتح جميع المواد.