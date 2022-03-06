«تجارة الإسكندرية» تفتح باب التسجيل لطلاب المستوى الثالث

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، فتح باب التسجيل لطلاب المستوى الثالث لفصل الربيع للعام الجامعى 2021/2022، للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة المتمثلين في الطلاب الدارسين باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك الطلاب الدارسون باللغة العربية «انتظام - انتساب»، وذلك خلال الأسبوع الجاري، على أن يُغلق التسجيل يوم الأربعاء المقبل، وذلك للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي عام 2.000 فأكثر.

استمارة التسجيل وسداد الرسوم للطلاب

وأوضحت الكلية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تسليم استمارة التسجيل وسداد الرسوم للطلاب المقرر عليهم مديونيات حتى الآن لشؤون الطلاب.

وطالبت الكلية الطلاب الحاصلين على إنذار أكاديمي عليهم التوجه فورا إلى شؤون الطلاب للتوقيع على الإنذار، مؤكدة حل أزمة 765 طالبًا وطالبة كانوا معرضين بالفصل نهائيًا بسبب الإنذار الثالث، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية على اقتراح إعطاء الطلبة المعرضين للفصل فرصة إضافية أخيرة وذلك بعد حصولهم علي ثلاثة إنذارات أكاديمية متصلة.

تفاصيل حل أزمة الإنذار الثالث

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية، إن مجلس شؤون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة، وافق على على الاقتراح الذي رفعه لمجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، والذي وافق على إعطاء هذه الفرصة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الأمر عادة لا يحدث ولكن مجلس الجامعة رأى اتخاذ هذا القرار حفاظا على مستقبل 622 طالبًا من الدارسين باللغه العربية، و143 طالبا من الدارسين باللغة الإنجليزية، حيث سيتم منحهم فرصة اضافية لتوفيق أوضاعهم، مع أخذ التعهدات على الطلاب بالالتزام التام والاستفادة من هذه الفرصة التي لا ربما لن تتكرر مرة أخرى، بحسب قوله.