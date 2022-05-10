شقيقة ضحية حريق شقة مدينة نصر: أختي شافت «القيامة» وربنا نجاها بمعجزة

روت شقيقة ضحية حريق شقة مدينة نصر، تفاصيل الحادث الأليم الذي وقع منذ أيام، قائلة إن النيران اندلعت أثناء نومهما بعدما صليا الفجر معا، «كان لسة حالق شعره وكأنه حس إنه هيقابل ربنا بشكل جميل، وهو كان إنسان طيب ومحترم».

سبب اندلاع النيران

وأضافت خلال لقاء مع تلفزيون «الوطن»، أن أخيها ترك التلفاز يعمل دون غلقه، وهذه كارثة، «النار مسكت في التلفزيون مطرح المشترك اللي عمل ماس لأن التلفزيون شغال 24 ساعة فخلى المشترك يولع وهما نايمين فاتحين التكيفات وقافلين عليهم الأبواب والدنيا بتولع في الصالة لحد ما الدخان دخل للغرف من تحت الباب».

وتابعت: «زوج اأختي صحاها وقالها الحقي يا مها فيه حاجة بتتحرق، ففتحوا الباب معرفوش إيه اللي حصل بعد كدة من كتر ما كانت السحابة سودا والدنيا متفحمة، وولادها التانيين اللي نجوا كانوا نايمين في أوضة تانية، وقالت لهم متفتحوش الباب ونطوا عند الجيران».

وواصلت: «فيه أسر كتيرة بتشغل التلفزيون ويسبوها لتاني يوم، أختي وجوزها وعيالها شافوا القيامة بجد، مش شافت الموت، الموت كلمة قليلة ربنا يديها الصبر والصحة، وهي عندها 3 أطفال وكانوا بيسموها أم 5 رجالة واتنين منهم سبقوها على الجنة».

مناشدة بعدم نشر فيديوهات الحادث

وتابعت: «ربنا يصبرها ويقويها ويديها الصحة ويا رب ميكتبهاش على حد»، مناشدة بعدم نشر الفيديوهات أو الصور عن حريق العقار ولحظة سقوط الضحايا، «أتوسل إليكم شيلوها عشان الأولاد هيتأثروا، ربنا عالم أختي هتعيش إزاي بعد كدة».

وأوضحت أن شقيقتها كانت تفكر في إلقاء نفسها من العقار بعدما سقط زوجها وابنها، «الفكرة جت في دماغها إنها تسيب الدنيا خالص، بس قالتلي أنا مش عاوزة أموت كافرة».