موسم أفلام عيد الأضحى «ضرب نار».. من الأكشن لـ الكوميدي والرومانسي

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة أفلام موسم عيد الأضحى المُبارك، لا سيما وأنّ الموسم الجاري يقتصر على 3 تجارب فنية فقط، كما أن هناك بعض الفنانين أعلنوا عن مُشاركتهم في «العيد الكبير» والذي يأتي في شهر يوليو المُقبل.

الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أكد لـ«الوطن»، أنه جرى التحضير لموسم أفلام عيد الأضحى، منذ أيام، كونه يأتي بالتزامن مع موسم الصيف وكذلك نهاية العام الدراسي، إذ سيكون موسماً سينمائياً قوياً.

وأوضح أنّه تأكد مُشاركة 3 أفلام حتى الآن، في موسم عيد الأضحى، وهم: «كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لتامر حسنى، و«تسليم أهالى» لدنيا سمير غانم، وذلك بجانب مشاركة أفلام أخرى.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الأفلام المُشاركة في موسم عيد الأضحى، وهم كالتالي:

- كيرة والجن

بعد فترة طويلة من التحضيرات والتصوير، تجاوزت العامين تقريبًا وكذلك انتظار الجمهور تلك المدة، يُشارك فيلم «كيرة والجن» في موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك، للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، وذلك حسبما أعلن صُنّاعه.

فيلم كيرة والجن، من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وأحمد مالك، وسيد رجب، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والعمل مأخوذ عن رواية 1919.

وكان الفنان أحمد كمال، قد كشف تفاصيل دوره في فيلم كيرة والجن، في تصريح سابق لـ«الوطن»، حيث يجسد دور ضابط بجيش أحمد عرابي، ولكنه يُقتل على يد الجيش الإنجليزي.

- بحبك

ويُشارك الفنان تامر حسني، في موسم أفلام عيد الأضحى، من خلال فيلم «بحبك»، حيث طرح البرومو الإعلاني الدعائي الأول له قبل أيام.

وظهر تامر حسني، في إعلان فيلم بحبك، وهو يدخل في العديد من المواقف الكوميدي والرومانسية بكل من هنا الزاهد وهدى المفتى.

فيلم بحبك، من بطولة وتأليف وإخراج وموسيقى تصويرية تامر حسنى، ويُشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، وهو من إنتاج حسام حسني.

- تسليم أهالي

وكشف محمود الدفراوي، عن طرح فيلم «تسليم أهالي»، في موسم عيد الأضحى، والذي يُعد أخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث انتهت من تصوير مشاهدها قبل فترة طويلة.

فيلم «تسليم أهالي»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وعبد الله مشرف، وأحمد فتحي، بجانب ظهور الفنانة لوسي كضيفة شرف، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

- عمهم

وأعلن محمد عادل إمام، عن مشاركته في موسم أفلام عيد الأضحى، من خلال فيلم يحمل اسم «عمهم»، وذلك حسبما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل أيام، قائلًا: «توكلنا على الله.. فيلم عمهم.. في جميع السينمات إن شاء الله».

وفيلم «عمهم» يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، محمد سلام، سيد رجب، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، نرمين الفقي، هاجر أحمد، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، باسم سمرة، محمد ثروت، أيتن عامر ومن إخراج حسين المنباوي.