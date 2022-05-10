«حياة كريمة» بسوهاج.. استمرار تنفيذ 330 ألف وصلة صرف صحي في 181 قرية

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موقف تنفيذ 330 ألف وصلة صرف صحي منزلية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في 181 قرية مستهدفة ضمن المبادرة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

مشروعات صرف في 23 قرية بالمراغة

أوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، أن أعمال المتابعة جارية على قدم وساق، مشيرا إلى أن عدد القرى الجاري تنفيذ مشروعات صرف صحي بها في مركز طما، بلغ 34 قرية، بإجمالي عدد وصلات منزلية 46687 وصلة، وفي عدد 14 قرية بمركز ساقلتة، بعدد وصلات 23254 وصلة منزلية، كما أنه جاري تنفيذ مشروعات صرف صحي في 23 قرية بمركز المراغة، تشمل 45293 وصلة.

19 مشروع صرف بمركز دار السلام

أضاف صلاح الدين، أنه جاري تنفيذ 19 مشروع صرف صحى بمركز دار السلام في سوهاج، بإجمالي 51030 وصلة منزلية، وفي عدد 33 قرية بمركز المنشاة، تشمل 62570 وصلة، لافتا إلى تنفيذ مشروعات صرف صحي فى 29 قرية بمركز جرجا تضم 48004 وصلة، وجاري تنفيذ مشروعات صرف صحي في 29 قرية بمركز البلينا، تشمل 60841 وصلة منزلية.

يشار إلى أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تابع أيضا، الموقف التنفيذي لمشروعات بقطاع الشباب والرياضة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».