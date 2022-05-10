كانت زي الجبال.. رفع 600 طن مخلفات صلبة بقرى سوهاج خلال 24 ساعة

واصلت الوحدات المحلية والمجالس القروية في محافظة سوهاج، حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، بالعمل المستمر على الارتقاء بمستوى النظافة ورفع وإزالة الإشغالات في شوارع سوهاج.

رفع 180 طن مخلفات صلبة بأخميم

نفذ قطاع النظافة، في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج، حملة لرفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات من شوارع أخميم، شملت المنطقة الأثرية وشارع امتداد أبو القاسم وشارع العقيد وميدان الست عزيزة ومنطقة أبو بكر العجمي، أسفرت عن رفع 180 طنا من الأتربة والمخلفات، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق للباعة الجائلين، وتوسعة الطرق والشوارع.

وواصل قطاع الإنارة جهوده، في رفع كفاءة مستوى الإنارة على مستوى شوارع وميادين أخميم، شملت أعمال الإنارة بالشوارع المتفرعة من طريق النص، والمتفرعة من نجع الخطيب.

250 طن أتربة في نيدة

رفع مجلس قروي نيدة، أتربة ومخلفات في نطاق المجلس، شملت قرية جزيرة محروس والعزبة والعرب وشارع الترعة المردومة وآبار الوقف وآبار الملك، بالإضافة إلى استكمال أعمال نظافة طريق الكوبري الجديد والكورنيش ح، في طلعة ونزلة الكوبري الجديد، ووصلة كذالوفا، وتم رفع 250 طن أتربة ومخلفات صلبة ومنزلية.

150 طن مخلفات بالحواويش

في مجلس قروي الحواويش، تواصلت أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، إذ رفع حوالي 150 طنا من المخلفات من طريق الطواحين والمرشح والحواويش البحرية والحواويش القبلية، وبجوار محول أبودراع بالديابات والطريق السريع.

وشدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، على استمرار حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وإزالة الإشغالات، والارتقاء بمستوى النظافة، والعمل على إبراز المظهر الجمالي والحضارى للمركز والمدينة، ضمن جهود الوحدة المحلية للارتقاء بجودة الطرق والشوارع.

20 طن مخلفات في بنجا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، من تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، وتمهيد وتسوية الطرق بمجلس قروى بنجا والقرى والنجوع التابعة لها، حيث تم العمل على تمهيد وتسوية العديد من الطرق المؤدية للقرى والنجوع بالمجلس القروي، وتم رفع أكثر من 20 طن مخلفات وتراكمات، بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بإشراف أشرف عبدالرحيم رئيس قرية بنجا، ومسؤولى النظافة ومعدات الوحدة المحلية.