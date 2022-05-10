إصابة اثنين إثر حريق سيارة في سوهاج

اختلت عجلة القيادة بيد قائد سيارة عقب انفجار أحد إطاراتها مما أدى لانقلاب السيارة ونشوب حريق بها وإصابة قائدها ومرافقة بسوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة جهينة يفيد بانقلاب سيارة ونشوب حريق ومصابين بها بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وبالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل، قيادة «أحمد. م.» 57 عاما، حاصل على معهد فني تجاري ويقيم دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق ونشوب حريق بها.

السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده وقد نتج عن ذلك إصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجل عمه المدعو «محمد. س. م.»، 52 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج بكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وكان مرافق لنجل عمه بالسيارة.

أقوال المصابين وتفاصيل الحادث

أفاد قائد السيارة ونجل عمه، بأنه أثناء قيادة السيارة انفجر إطارها مما أدى لاختلال عجلة القيادة وانقلابها على جانبها ونشوب حريق، ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .