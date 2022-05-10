السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل تاجر بالمخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

لجنة إصدار الحكم بالقضية

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث وتفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، بدائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج، عندما وردت معلومات لمباحث مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج تفيد قيام شخص يقيم بدائرة القسم، ويمارس نشاط إجرامي، حيث يتاجر بالمواد المخدرة لأبناء مركز ساقلتة مستغلا دراجة بخارية للتنقل بين زبائنة بداذرة المركز.

فريق بحث جنائي

على الفور تشكل فريق بحث جنائي للتأكد من المعلومات الواردة والتي ثبت صحتها وقيام المدعو«ح.ر» عاطل عن العمل ويقيم بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، بالاتجار بالمواد المخدرة وتردده على زبائنه مساء باستخدام دراجة نارية يمتلكها.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة بمحافظة سوهاج تم ضبط المتهم وبحوذته كمية من المواد المخدرة «مدري الأفيون والحشيش» زنة أكثر من 200 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتهامات النيابة وإحالة القضية للمحكمة

وجهت النيابة للمدعو «ح.ر»، 32 عاما، عاطل، تهمة إحراز كمية من مادة الحشيش المخدر، ومادة الأفيون المخدر، تزن حوالي 200 جرام، بقصد الاتجار، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.