طلب إحاطة من وكيل «خطة البرلمان» ضد محافظ سوهاج

تقدم مصطفى سالم، وكيل بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بسبب قراره المخالف للقانون الذى يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ورئيس الحى، وما يترتب عليه من تبعات مالية وإدارية.

وأوضح «سالم»، فى طلب الإحاطة، أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحى، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحى بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام فى بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلى هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم إدراجها بالهيكل الوظيفى، وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور فى الموازنة العامة للدولة دون سند من القانون.