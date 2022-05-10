برلماني يطالب بزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة وحسن استغلالها

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب إن التغير الملحوظ في ملف الصحة بات واضحا خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بزيادة المخصصات المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل للمساهمة في تحسين صحة المصريين.

عمرو درويش: أغلب منتجات السوق من مصانع «بير السلم»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وتساءل النائب عمرو درويش عن دور وزارة الصحة في الرقابة على سلامة الغذاء، قائلا: «للأسف الشديد انتشرت بصورة كبيرة العديد من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات وأغلبها يؤدي لكوارث صحية وتصل في بعض الأحيان إلى أورام سرطانية، لأنها تستخدم مواد رديئة».

وتابع زين الدين: «الغريب في الأمر أن المنتجات الغذائية التي غزت الأسواق المصرية مدون عليها عبارة بتصريح من وزارة الصحة، وأغلبها عبارة عن منتجات مصانع بير سلم».

استمرار أزمة بطء الإجراءات

ووجه عضو مجلس النواب سؤالا للوزير قائلا: «كيف يمكن أن يكون هناك منتجات مكتوب عليها بتصريح من وزارة الصحة، وفي نفس الوقت هي ضارة بالصحة».

واقترح «زين الدين»، ضم هيئة سلامة الغذاء مع هيئة الدواء، لتكون هناك متابعة جيدة ورقابة صارمة، متسائلا: «هل هناك عجز في عدد المراقبين الصحيين لدى الوزارة على مستوى الجمهورية؟».

وانتقد استمرار أزمة بطء الإجراءات على الرغم من إنشاء منصة لتسهيل الوارادت من الخارج فيما يتعلق بقطاع الصحة، قائلا: «للأسف الإجراءات أبطأ من ذي قبل».

وطالب عضو مجلس النواب، بدخول مستشفى إدكو المركزي بمحافظة البحيرة لمستشفيات قوائم الانتظار لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أنها تقوم بعمليات جراحة العظام وتغيير المفاصل والأورام.