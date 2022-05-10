مجدي الهواري: «بحب صلاح وبشجع أي نادي يروحه»

تعرض المخرج مجدى الهواري لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعليقه على تجديد عقد نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع الريدز.

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «طب توضيح وتصحيح لبوست محمد صلاح قبل الحذف مش عيب، المفروض أني معروف قد إيه بحب محمد صلاح مش محتاج أقول ده لأني بشجع النادي اللي بيلعب فيه بس علشانه».

وأضاف: «قبل كدة كنت بشجع روما، وقبلها تشيلسي برده علشانه، وحاطط صورته فوق سرير بطل مسلسلي طول الـ 30 حلقة، علشان يبقى قدوة لكل جيل، والشباب اللي بيشوفوا المسلسل ومنهم ولادي، وأنا واحد من الناس اللي شايف إنه مش واخد حقه وقلت ده كتير، سواء في فرصة الكورة الذهبية ولا حتى في مرتبه اللي بيخده حاليًا، بس رأيي مش مهم جنب المعايير العالمية لفرصة الاتنين، بس جات الفرصة في العروض اللي بتتعرض عليه في نوادي تانية، بالرقم اللي هو عايزه ويمكن أكتر سواء في باريس سان جيرميان أو الريال، وهو عارف إن ليفربول مش بيدفعوا الرقم ده لحسابات كتيرة، وأكتر رقم هيدفعوه هو400 ألف».

مجدي الهواري لـ صلاح: «متسبش نادي عملك نشيد»

وتابع: «أنا كتبت قبل كده إوعى تمشي يا صلاح من نادي عملك نشيد، المشكلة مش هنا ولا في الانتقال، المشكلة في الحسم في القرار، عشان صلاح يركز في القوة والله ده كان قصدي، المشكلة في سبب كتابة البوست الانفعالي جدًا، علشان مصلحته في اللي كتبته، المشكلة إن ابننا صلاح تركيزه في المباريات بيقل لما يكون في حاجة تانية شغلاه ومحدش ينكر ده، لدرجة إن الخصم بقى يلعب على ده، وواضح إن مدير أعماله مش باعد عنه كل كلام المفاوضات، ومخليه بيفكر طول الوقت معاه».

واستطرد مجدي الهواري: «لازم يشتغل على نفسه في الموضوع ده زي ما اشتغل على نفسه في حاجات كتيرة وبقى قدها واتخلص منها، زي إتقان اللغة وتحديات كتيرة جدًا وتدريباته المستمرة على رفع كفاءة الأداء، وبعدين خروجنا من كأس العالم لحد دلوقتي مأثر عليه، وإحساسه بالمسئولية أمام الشعب المصري كله، مش بس جمهور الكورة اللي احنا نفسنا واضح نسيناها، وهو الوحيد اللي لسه متأثر بها مع الفرصة الضايعة في الكورة الذهبية تاني، لأنه معملش حاجة لمنتخب بلده واللي مخليه مش بينام بسببها».

وأضاف: «الله يكون في عونه الصراحة، أحلام كتير بيفكر فيها وأفكار كتيرة بترن جواه ومخلياه مش في الفورمة بقاله شوية حلوين، هو أنتم كمان مش معايا إنه من ساعة ما رجع من أفريقيا وهو مش تمام، ولا مش متابعين الفرص الكتير الضائعة منه اليومين دول، ولا كلوب لما قال صلاح بنعالجه بعد رجوعه قولوا كلمة الحق بقى لصالحه».

مجدي الهواري: صلاح في وقت حسم الألقاب

وتابع مجدى الهوارى: «بس اليومين دول يومين حسم الألقاب يا أبو صلاح، مفيش دلع دوري بعد ماتش تعادل توتنهام وأبطال أوروبا وماتش الريال والثأر القديم، ولقب الهداف اللي سون قرب منه بعشرين جون، وتركيزك في الانتقال والمفاوضات علشان كدة بقولك أنت في خطر ركز، أعتقد أن كلامي كه وضح يا جماعة إني خايف على صلاح وده سبب في انفعالي، لأنه الحاجة الوحيدة الحلوة اللي حياتنا ولا إيه، أنا عايزه يركز في الكورة في الملعب لأنه ده هو اللي هيجيبله ويجيب لنا كل الخير، مساء الخير يا صلاح وزي ما تريكة بيقوله ركز يا صلاح، أشوفكم بعد ماتش الريال، مبارة الحسم أتمنى عودة صلاح بكأس أبطال أوروبا، يا رب يبقى كلامي حماسي للفرعون الصغير، فخر قلبنا هو ده اللي اللينك اللي بعتهولي».