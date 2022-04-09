سام عادل عن مشاركتها في مسلسل دايما عامر: مجدي الهواري يعاملنا كأننا نجوم

تشارك المُمثلة الشابة سام عادل، في موسم دراما رمضان الجاري، من خلال مسلسل دايما عامر، إذ أزاحت الستار عن طبيعة الشخصية التي تُجسدها داخل العمل، موضحة أنّها تُجسد دور طالبة مجتهدة ومتفوقة في دراستها تُدعى «بثينة»، لافتة إلى أنّ ترشيحها للمُشاركة في العمل جاء من خلال بسام عبد الله «كاستينج دايركتور».

سام عادل: مجدي الهواري نظم لنا بروفات ترابيزة قبل التصوير

وقالت سام عادل، لـ«الوطن»، إنّ هذا العمل يشهد التعاون الفني الأول لها مع الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري، حيث حرص الأخيرة على تنظيم بروفات «ترابيزة» للمُمثلين الشباب الذين يُجسدون أدوار الطلبة داخل مسلسل دايما عامر، وذلك لقراءة الأدوار والاطلاع على التفاصيل المُتعلقة بكل شخصية.

مجدي الهواري كان يُعاملنا كأننا نجوم كبار

وأكدت أنها لم تواجه أي مخاوف في بداية التجربة، لاسيما وأنّ المخرج مجدي الهواري كان حريصًا على احتواء جميع المُمثلين الشباب، وإزالة أي حواجز أو مخاوف، قائلة: «يُعاملنا وكأننا نجوم كبار، وتأقلمنا مع الأجواء في وقتٍ قصير للغاية».

وأوضحت أنّ الفنان مصطفى شعبان، يتمتع بشخصية مرحة داخل «اللوكيشن»، قائلة: «بيحب الهزار والضحك ويدينا نصايح ويتكلم معانا ويعلمنا ويقعد معانا وقت كبير»، أما «لبلبة نجمة طيبة ولذيذة وروحها خفيفة».

وشددت سام عادل على أهمية القضية التي يتناولها مسلسل «دايما عامر»، لعل أبرزها أزمة التنمر بين الطلاب، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال دورها إعجاب الجمهور «بركز في دوري وإنه يعجب المُشاهدين ولم أشغل بالي بالمنافسة مع أي شخص».

ومن أبطال مسلسل دايما عامر، مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ومحمد ثروت، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد، ومحمد فؤاد، وأحمد الشامي، ومحمد التاجي، سماء إبراهيم، شريف دسوقي، فادية عبدالغني، سينتيا خليفة، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.