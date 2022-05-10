الصحة: إغلاق المستشفى المتسبب في وفاة إحدى المواطنات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صدور قرار إداري بإغلاق المستشفى الذي تسبب في وفاة إحدى المواطنات.

جاء ذلك خلال تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تشكيل لجنة لمتابعة القضية

وقال عبد الغفار: «انتظرنا نتابع الأزمة حتى الفجر، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، وصدر قرار إداري بإغلاق المستشفى، بعد انتهاء اللجنة من عملها».

رقابة شديدة على جميع المستشفيات

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن هناك رقابة شديدة على كافة المستشفيات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات ومحاسبة المسئولين، لا سيما وأن الوزارة لديها ضبطية قضائية في التعامل مع المخالفات.