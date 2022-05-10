مناقشة موقف مشروعات «حياة كريمة» بكفر الشيخ بحضور مستشار الرئيس

بدأ محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، اجتماعهما المشترك اليوم الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن، وشهيد كفر الشيخ، المجند ماهر عطية عبد الحميد، حيث قدم مستشار الرئيس العزاء إلى أسر الشهداء، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل مصر.

تنفيذ مشروعات في 18 قرية و187 تابعاً بمطوبس

تم خلال الاجتماع استعرض مشروعات مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في قرى مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، وتم مناقشة ما يجري على الأرض من مشروعات في 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس، ونسب التنفيذ، وما تم الانتهاء منها في عدد من القطاعات الخدمية، وتم استعراض كل قطاع على حدة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري لإدارة المياه، واللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء أيمن عبد المنعم، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد موسى، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، والمهندس محمد سالم، مسئول المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ولاء جاد، مدير الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، ولفيف من ممثلي الوزارات.

متابعة تنفيذ المشروعات مع الجهات التنفيذية

كما تم متابعة تنفيذ المشروعات مع كافة الجهات التنفيذية على مستوى الجمهورية، والموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، ومشروعات إنشاء المدارس وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء كباري على المجاري المائية، ومشروعات قطاع الصحة والشباب والرياضة، ومشروعات مرفق الإسعاف، بالإضافة إلى متابعة المجمعات الحكومية الخدمية والزراعية والحرفية، وقطاع الغاز والاتصالات، والتضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع عرض نسب التنفيذ لنحو 450 مشروعاً، وتم اعتماد عدد من الحلول لبعض المعوقات بقطاعات الصرف الصحي وتأهيل المساقي الخاصة، والشباب والرياضة، والغاز، والاتصالات.