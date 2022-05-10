أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، داخل مقر النقابة.

اقتحام مقر النقابة العامة

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الاجتماع يأتي على إثر الواقعة التي حدثت في النقابة، اليوم، والخاصة باقتحام مقر النقابة العامة من قبل عضو مجلس نقابة صادر ضده حكم بوقف قيده من النقابة، ومجموعة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، وسرقة ملفات التصديق على العقود، وتحرير موظف النقابة محضرا بالواقعة.

وينتظر الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين، مناقشة الواقعة التي حدثت اليوم بمقر النقابة.

أول تعليق من نقابة المحامين

وأعربت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، في أول تعليق لها على ما أثير بشأن واقعة الاقتحام، عن بالغ أسفها لما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي على لسان أحد أعضاء مجلس النقابة العامة والتصريحات التي أدلى بها من حدوث سرقة وبلطجة واقتحام المخزن والاستيلاء علي رسوم التصديق.

وأضاف أن الأمر جاء وبكل أسف على خلاف الحقيقة، ‏وحمل من ‏الكذب والتلفيق ما لايتوقع صدوره من بعض أعضاء المجلس المنتمين إلى جبهة الإصلاح.

وذكرت النقابة الفرعية، فى بيان لها، يبدو أن نقابة المحامين أصبحت شيعا وأحزابا ولاتوجد كلمة ولا موقف واحد نستطيع الحكم عليه، مشيرة الى أن وفد من نقابة القاهرة الجديدة توجه الي مقر النقابة العامة بناء على ما دار في مناقشات مع اللجنة المشكلة من هيئة مكتب أعضاء المجلس،‏ والتي انتهنا خلالها بعدم المساس بالبلاغات والقضايا السابقة، وأن يجرى الحساب وفقا للنظام الجديد في شأن التصديق على العقود في الفترة المقبلة، على أن يستمر الموقف كما هو حتي يفصل القضاء والنيابة فيما سبق- على حسب زعمهم.

فتح باب الترشح على منصب النقيب العام

وكان قد ناقش اجتماع مجلس النقابة الأخير، فتح باب الترشح على منصب النقيب العام، وانتهى الأمر إلى فتح باب الترشح في 16/7/2022، على أن تجرى الانتخابات في 4/9/2022.

كما عرض الموقف المالي للنقابة خلال الفترة من أول عام 2022، مؤكدًا أن الموقف المالي للنقابة مطمئن جدًا ومحترم ولا خوف على نقابة المحامين، والمسائل كلها منضبطة والإجراءات تجرى بشفافية كاملة.