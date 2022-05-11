مصطفى شعبان يكشف عن بطلة فيلمه الجديد: أجنبية

يستعد الفنان مصطفى شعبان، للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب نحو 12 عامًا، من خلال فيلم جديد يحمل اسما مؤقتًا بعنوان «اللي سرق حاجة يرجعها»، وتم التعاقد معه والمخرج مجدي الهواري، ومن المقرر عقد جلسات تحضيرية للاتفاق على تفاصيل الفيلم الذي من المقرر أن تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، واختيار فريق العمل، قبل تحديد موعد انطلاق التصوير في عدد من الدول بخلاف مصر منها إسبانيا والمغرب.

مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم أكشن كوميدي

وقال الفنان مصطفى شعبان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل جديدة متعلقة بالفيلم سواء الإعلان عن الاسم والمخرج فقط، ومن المقرر الإعلان عن بقية التفاصيل والتحضيرات قريبًا.

وفيما يخص المفاجأة التي من المقرر أن يتضمنها الفيلم من خلال بطلة العمل، كما تم الإعلان مسبقًا، قال مصطفى شعبان، إن المفاجأة تتمثل في أن النجمة التي ستشاركه البطولة فنانة أجنبية وليست مصرية.

ويعد الفيلم المرتقب والذي يحمل اسم «اللي سرق حاجة يرجعها»، التعاون الخامس الذي يجمع بين شعبان والمخرج مجدي الهواري، آخرها مسلسل دايما عامر، والذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، ومسلسل الزوجة الرابعة عام 2012، ومسلسل مزاج الخير عام 2013، والعمل السينمائي الوحيد الذي جمعهما كان من خلال فيلم الوتر عام 2010.

شارك في بطولة عدد من الأفلام الناجحة

وفي نهاية التسعينيات كان له عدة محاولات في السينما منها فيلم فتاة من إسرائيل مع محمود ياسين، وعام 2000 شارك في فيلم الشرف مع فاروق الفيشاوي، وعام 2001 شارك في عدد من الأفلام منها، سكوت هنصور مع لطيفة وروبي ومن إخراج يوسف شاهين، وأولى بطولاته من خلال فيلم النعامة والطاووس مع بسمة ولبلبة عام 2002، وخلي الدماغ صاحي في نفس العام مع داليا مصطفى.

وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم مافيا أمام أحمد السقا ومنى زكي عام 2002، وعام 2005 قدم فيلم فتح عنيك مع نيللي كريم، وفيلم أحلام عمرنا مع منى زكي ومنة شلبي، وفي 2007 قدم فيلم جوبا مع داليا البحيري، وكود 36 مع يارا نصري، وفيلم الوتر مع غادة عادل ودرة وأحمد السعدني عام 2010.