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مصطفى شعبان: «جالي استدعاء ولي أمر أكتر من مرة وأنا طالب بسبب الكورة»

كتب:

هبة أمين
02:02 م | الأربعاء 04 مايو 2022
مصطفى شعبان بطل مسلسل دايما عامر

مصطفى شعبان بطل مسلسل دايما عامر

قال الفنان مصطفى شعبان، إنه من الطلاب الذين صدر ضدهم خطابات لاستدعاء ولي الأمر، خلال فترة الدراسة، وكان والده على علم بذلك ولم يكن يخفي عليه شئ، جاء ذلك خلال تصريحات الفنان لـ«الوطن».

أبويا صاحبي وكنت بقوله على أي استدعاء لولي الأمر

وقال مصطفى شعبان: «جالي استدعاء ولي أمر كتير جدًا في المدرسة، كنت بتخانق بسبب الكورة، وكنت أروح وأقول لأبويا ربنا يخليه ليا لأنه صاحبي وبيشيل عني».

مصطفى شعبان: طرح مشاكل التعليم في رمضان مغامرة كبيرة

وعن تخوفه من مناقشة مشاكل التعليم في أحداث مسلسل دايما عامر، خلال موسم رمضان الماضي، قال: «هذا الكلام صحيح جدًا، خصوصًا وأن عالم المدارس يبان إنه مش تجاري أوي، وهى كانت مغامرة، لأن في موسم رمضان هناك تيمات مضمونة للنجاح، وبالتالي الاتجاه إلى المدارس كانت جرأة إننا نتكلم فيها، ولكن الرهان كان على لغة التواصل مع الأجيال الجديدة لضمان قاعدة جماهيرية كبيرة».

واستطرد بقوله: «عالم المدارس والدروس الخصوصية شاغلني أنا والمخرج مجدي الهواري من فترة، ولمَا اتكلمنا لقينا ممكن نعمل ده ونقدم حاجة للأسرة المصرية، وبالتالي اتحمسنا لتقديم هذا العمل».

وعن إشادة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بـ مسلسل دايما عامر، قال مصطفى شعبان «مفاجأة حلوة إن الوزير بيتابع المسلسل ويشيد به، وانبسطنا جدًا وشعرنا إن الرسالة بتاعتنا وصلت بالفعل».

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