طفلة مسلسل دايما عامر: بحب مصطفى شعبان «فيديو»

خطفت الطفلة فريدة محمد، الأنظار إليها في موسم مسلسلات رمضان الماضي، على إثر ظهورها في مسلسل جزيرة غمام، بطولة مي عز الدين، طارق لطفي، وتأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، ومسلسل دايما عامر، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، فريال يوسف، ومن تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

الطفلة فريدة شاركت في جزيرة غمام ودايما عامر

وجسّدت الطفلة فريدة، في مسلسل جزيرة غمام، شخصية نوارة الصغيرة التي كبرت وأصبحت فيما بعد «العايقة» ولعبت دورها مي عز الدين، ورغم عدد مشاهدها القليلة، إلا أنها نجحت في تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

لعبت دور مي عز الدين وهي طفلة في جزيرة غمام

وفي مسلسل دايما عامر، حظيت فريدة بعدد أكبر من المشاهد، وساهم ظهورها المتكرر في ارتباط المشاهد بها، إذ جسدت شخصية سما الابنة الوحيدة لـ عامر عبدالرازق، ولعب دوره مصطفى شعبان، وطليقته الفنانة فريال يوسف.

جسدت دور ابنة مصطفى شعبان في دايما عامر

وعبرت الطفلة فريدة في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادتها للمشاركة في موسم رمضان، من خلال «جزيرة غمام» و«دايما عامر» مع مصطفى شعبان «حبيت الشغل معاه»، خصوصًا وأنها من عشاق الفن «نفسي لما أكبر أكون ممثلة مشهورة وأعمل حاجات حلوة».

تعشق التمثيل واللعب في اللوكيشن

واستطردت بقولها: مبسوطة إنِ بمثل مصطفى شعبان، أنا سما بنته في المسلسل، وبكون زعلانة عشان الأب والأم سابوا بعض، وبزعل جدًا، واحنا وراء الكاميرا بنقعد نلعب كتير، وبلعب مع فريال يوسف هى مامتي في المسلسل، وبنعمل حاجات حلوة بتخليني مبسوطة.