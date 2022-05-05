مصطفى شعبان عن الطفل مهند: أخويا وصاحبي..والأخير: «معايا رقمه البرايفت»

خطف مسلسل دايما عامر، بطولة مصطفى شعبان، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، الأنظار إليه، ونجح في تحقيق نسب مشاهدات عالية، ومن المفاجآت التي قدمها ظهور الطفل مهند عماد، أحد نجوم «قادرون باختلاف»، الذي سبق واستجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاقتراحه بشأن تدريس مادة احترام الآخر عام 2019، في احتفال «قادرون باختلاف» لذوي الاحتياجات الخاصة.

مصطفى شعبان: الحديث مع الطفل مهند ممتع جدًا

وتحدث مصطفى شعبان، عن الطفل مهند، قائلا: «مهند أخويا الصغير، وهناك تواصل دائم بيني وبينه، صاحبي وحبيبي، وهو راقي جدًا، والحديث معه ممتع جدًا، رغم إنه صغير في السن لكن دماغه كبيرة».

وأضاف «شعبان»: «مهند لمّا طلب مني موضوع التمثيل، كنت ساعتها بقول إن الدراما كمان يجب أن تستخدم في تعديل السلوك عند الناس، وبالتالي أوحى لي بالحديث عن هذه المرحلة العمرية، والمخرج مجدي الهواري، أعجب بيه وطلب يقابله، الحقيقة هو أضاف لنا في المسلسل دون أن يقصد»

وكان الطفل مهند، في إحدى جلسات احتفالية قادرون باختلاف، التي يديرها مصطفى شعبان، قد طلب منه مشاركته في مسلسله الجديد، ووافق الأخير على الفور، وأوفى بوعده له من خلال مسلسل دايما عامر.

الطفل مهند: التواصل مع مصطفى شعبان مستمر

وعن العلاقة بينهما، قال الطفل مهند في تصريحات لـ«الوطن»: «ما بيني ومصطفى شعبان صداقة مش مجرد شغل، معايا رقمه البرايفت ونتحدث سويا، وفي لينك مفتوح بيننا وبنهزر وبنضحك، لكن في وقت الشغل هو أستاذي وعلى راسي من فوق، نجم كبير لا يستطيع أحد أن يضاهيه في التمثيل، وبستمد منه ملاحظاتي خلال التصوير».