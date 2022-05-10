التحالف الوطني للعمل الأهلي يعلن مشاركته في الحوار الوطني

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشاركته في الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني بشأن أولويات العمل الوطني.

التحالف الوطني يثمن دعوة الأكاديمية الوطنية لإجراء حوار

وثمن التحالف الوطني دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب لإجراء هذا الحوار الذي يأتي ضمن توصيات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني ودعوته لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد التحالف الوطني أنه يشارك في إدارة هذا الحوار الوطني بكل جدية، على أن يتمثل دوره في إدارة المحور الاجتماعي بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

24 جمعية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، وتعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني كلا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.