لو فلوسك خلصت في العيد.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو

بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الفطر المبارك، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022؛ نظرا لنفاذ المرتبات الخاصة بهم التي حصلوا عليها قبل العيد، في توفير ما يحتاجه المنزل من أساسيات وملابس العيد والعيدية الخاصة بالأبناء.

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، حتى يستطيع المواطنون والموظفون العاملون في الدولة، معرفة موعد صرف المرتبات الخاصة بهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف المرتبات، وفق ما أعلنته وزارة المالية، على النحو التالي:

موعد صرف مرتبات مايو 2022

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 لجميع الجهات الحكومية والموظفين العاملين في الدولة، على أن يبدأ صرف المرتبات يوم الإثنين الموافق 23 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 26 مايو، والتي جاءت كالتالي:

الإثنين الموافق 23 مايو

وأضافت «المالية»، في بيان لها، عن الوزارات والجهات التي يتم صرف المرتبات لها يوم الإثنين الموافق 23 مايو، وتتمثل في الآتي «وزارة الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، لإضافة إلى الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول».

الثلاثاء الموافق 24 مايو

كما حددت الوزارة، عددا من الوزارات الأخرى التي يتم صرف المرتبات لها يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو، والتي تتمثل في الآتي «التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية».

الأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 مايو

وأوضحت وزارة المالية في بيانها الخاص بموعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 مايو، لصرف مرتبات باقي الجهات الأخرى في الدولة.