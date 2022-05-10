تردد قناة طيور الجنة 2022.. سلي طفلك ونمي مهاراته

تعد قنوات الأطفال المختلفة على الأقمار الصناعية المتنوعة من اكثر الأشياء التي يبحث عنها الآباء والأمهات عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على مشاهدة أبناءهم للمحتويات التي تقدمها تلك القنوات لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على التحدث ومعرفة الكثير من الأشياء وتعلمها، ومن أهم تلك الترددات هو تردد قناة طيور الجنة 2022، بعد أن تم تغييره منذ فترة زمنية قصيرة.

وسعيا من بوابة «الوطن على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى تردد بعض قنوات الأطفال الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة 2022

وبعد أن تم تغيير تردد قناة طيور الجنة 2022، أصبح على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11258.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كوجي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 11096.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 6/ 5.

تردد قناة بطوط 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11411.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 12226.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال في المنطقة العربية بأكملها، إذ انها تحرص على بث العديد من المحتويات المختلفة التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم، كما أنها تحرص على مساعدة الأطفال على التحديث كثيرا من خلال إنتاج الأغاني التي تتعلق بموسيقاتها الآذان، ما يجعلهم يرددونها بسهولة حتى يتحسن نطقهم، كما أنها تنمي لديهم مهارة التمييز بين الألوان والحروف والأرقام أيضا.