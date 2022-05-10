بعد لقاء أشرف زكي والجيار.. لا ضرائب على ضيوف الشرف في الأعمال الفنية

توصلت مصلحة الضرائب المصرية إلى اتفاق مع نقابة المهن التمثيلية، تضمن عدم إخضاع الأعمال التي يشارك بها الفنانون والمطربون كضيوف شرف أو الظهور في البرامج التليفزيونية بدون مقابل للضرائب بعدما التقى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وبعد الفنانين.

لقاء أشرف زكي ومحسن الجيار

وقال محسن الجيار مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن سبب اللقاء هو شكاوى سابقة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن أحد مدراء الضرائب طالبه بالضرائب المستحقة عن المقابل المادي للظهور في أحد البرامج التليفزيونية مضيفاً لـ«الوطن» أن مفاد شكوى نقيب لمهن التمثيلية جاءت على خلفية أنه لم يتقاضى أجراً خلال الظهور الإعلامي في ذلك البرنامج متسائلاً: «كيف يدفع ضرائب عن عدم تحقيق إيراد».

وأضاف الجيار أن لقاء رئيس مصلحة الضرائب المصرية أمس توصل إلى اتفاق بعد توجيهات وزير المالية بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع النقابات الفنية من خلال تشكيل لجان دائمة بمقرات هذه النقابات تهدف ليس فقط إلى حل المشكلات الضريبية، ولكن تهدف إلى تلافي حدوث تلك المشكلات من الأساس.

لا ضرائب على ضيوف الشرف

وأشار الجيار إلى أنه تم الاتفاق على أن الأعمال التي يؤديها الفنانون عن طريق الظهور في بعض البرامج التليفزيونية بدون مقابل، أو قيامهم بالتمثيل في عدة أدوار كضيوف شرف بالمشاركة في الأعمال الفنية بدون مقابل لا يُستحق عنها ضريبة جدول طالما لم يتم تحصيل مقابل لهذه الخدمات، لافتاً إلى أن وعاء ضريبة الجدول في هذه الحالة صفر، وبالتالي لا يوجد وعاء يُستحق عنه ضريبة جدول، بشرط التأكد من عدم حصول الفنان على أية مبالغ نقدية، وذلك بمطابقة ما يرد بإقراره على مستندات الجهات التي يقدم إليها هذه الخدمة.