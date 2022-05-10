السعودية تنفذ شروط العفو الملكي 1443 وفق توجيهات خادم الحرمين

بدأت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن المسجونين والمسجونات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وفقا لـ شروط العفو الملكي 1443، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في هذا الصدد.

الداخلية توجه بسرعة تطبيق العفو الملكي 1443

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجه بسرعة تنفيذ العفو الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، وفقا لـ شروط العفو الملكي 1443، مؤكدا أن هذه اللفتة الإنسانية الحنونة من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها أثر بالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم، خاصة مع لم شملهم بأسرهم، وذلك حسبما أفادت صحيفة الوطن السعودية.

ووجه عدد من الأمراء بسرعة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد، وكان من بينهم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الذي وجه باستمرار عمل لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام على مدار الساعة، لدراسة ملفات السجناء والسجينات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي 1443، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد.

شروط العفو الملكي 1443.. لا تشمل جرائم الإرهاب

وكانت تعليمات العفو الملكي السعودي لعام 1443، قد شملت العديد من الجرائم والقضايا. وحسب شروط العفو الملكي 1443، فإن من كانت عقوبة الغرامة بالنسبة لهم أكثر من خمسمائة ألف، أو من تعذر إبعادهم إلى بلدانهم وقرروا عجزهم عن التسديد، فهؤلاء يتم إحالتهم للمحكمة المختصة، للنظر في مدى إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره، يعامل وفقا لنظام استبدال الغرامة بالحبس.

ونصت شروط العفو الملكي 1443 فيما يتعلق بالجرائم غير الكبيرة، بأن يعفى المحكومون متى كانت محكومياتهم سنتين فأقل، ويعفون مما تبقى من فترة محكوميتهم شريطة إمضاء عُشر المحكومية، أما من كانت فترة محكوميتهم أكثر من سنتين، فيتم إعفاؤهم بعد قضاء ربع محكوميتهم.

ونصت قواعد وشروط العفو الملكي 1443 على أن من بين القضايا التي لا يشملها العفو: الجرائم التي تنطوي على مساس بالذات الإلهية والأنبياء، وامتهان المصحف الشريف، وجرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة الوطن السعودية.