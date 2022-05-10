«رياضة النواب» تستدعي 3 وزراء لبحث إنشاء استاد في مطروح

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مخاطبة وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية ومحافظ مطروح، للحضور لاجتماع اللجنة القادم، لمناقشة توافر الاعتمادات المالية لإنشاء استاد بمحافظة مطروح، والعمل على إيجاد حلول فورية وجذرية للبدء في أعمال الاستاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حسن فتحي أبو قديرة، بشأن إنشاء استاد رياضي لخدمة أبناء محافظة مطروح، بحضور المستشار طارق أبو زيد، مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد دياب، مستشار وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب، وعصام أبو زيد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي بالوزارة.

إنشاء قاعة حفلات

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن أسباب عدم قيام الوزارة بإدراج وتنفيذ متطلبات مركز شباب ميت مرجا سلسيل بخطة وزارة الشباب والرياضة لعام 2021- 2022، وهي صيانة المبنى الإداري، وإنشاء قاعة حفلات على مساحة 306 أمتار على أرض فضاء ملك المركز مع إدراجها في العام المالي 2021- 2022.

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب ميت مرجا

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد ممثل الجهة الإدارية، بأنه تم إعداد ملف تطوير ورفع كفاءة من قبل مديرية الشباب والرياضة للمركز لإدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية، ولكن المركز الإداري التابع له المركز لم يرد بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وعليه سيتم صيانة المبني من احتياطي الخطة الإضافية للعام المالي 2021/2022.

وبالنسبة لإنشاء قاعة حفلات على مساحة 306 أمتار بأرض فضاء ملك المركز، وافقت المديرية على الطرح الاستثماري لإنشاء قاعة حفلات مفتوحة بناء على طلب مجلس الإدارة، ولكن لم يقم المركز بالطرح، حيث أنه تم إدراج قطعة الأرض ضمن الأماكن غير الجاذبة.