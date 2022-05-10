بريد الوطن.. انتصار الرئيس للموظفين وأصحاب الدخول المحدودة

يمكننا القول إن جموع الموظفين بالدولة قد استردت الروح ولو قليلاً، بعد الإعلان مؤخراً عن مجموعة قرارات تاريخية للرئيس السيسى، والخاصة برفع الحد الأدنى لأجور هؤلاء الموظفين وإقرار علاوتين لهم، ورفع حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات من شباب الخريجين، وضم طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض لقرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، وقد جاءت تلك القرارات كخطوة جريئة فى مثل هذا الوقت العصيب، حتى وإن تمت تغطية أعبائها المالية من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة، علماً بأن الموازنة هى بالأساس مرهقة بأعباء ثقيلة لتنفيذ مشاريع كبرى قومية، لكن القيادة الحكيمة انتفضت فعلاً وأعلنتها صراحة أنها تقف إلى جانب تلك الأسر محدودة الدخل ولا بد من أن تتدخل لصالحها، غير أن الحكومة قالت من قبل إنها سوف تحاول السير قدماً وبالتوازى مع تنفيذ تلك المشاريع القومية من أجل تحسين معيشة المواطنين اقتصادياً ومعيشياً، لكن القيادة الرشيدة استطاعت وإلى حد كبير أن تفى بوعودها وتحفر بصماتها بكل قوة، وهذا أمر طبيعى أن يكون من سمات القيادة القوية، فإننا نعلم بأنها قادرة على حل معضلات زيادة المعاشات إن أرادت ذلك ولكننا نحتار لماذا لم نر أى بوادر ضمن تلك القرارات الأخيرة، باتخاذ قرارات أخرى لصالح أرباب المعاشات؟

يوسف القاضى - مدير مدرسة بالمعاش

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