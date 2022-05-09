بريد الوطن .. العالم يحتاج إلى ألف كورونا لكى يعيش فى سلام

انتهت الحرب العالمية الأولى سنة 1918، بعد ما خلَّفت خسائر فادحة وصلت إلى 17 مليون حالة وفاة، وعشرين مليون إصابة، وفى أواخر الحرب العالمية الأولى، ظهرت الإنفلونزا الإسبانية التى راح ضحيتها ثلث سكان العالم، ما يعادل ضعف ما خلفته الحرب، ولكن لم يتعظ العالم، وراح يخطط ويخترع الآلات والمعدات والقنابل النووية، وحارب مرة أخرى ست سنوات، وهى عمر الحرب العالمية الثانية، والتى راح ضحيتها أكثر من 17 مليون عسكرى، غير ملايين المدنيين، والآن بعدما حارب العالم كله دون أن يراه أحد، وكبَّل العالم خسائر بشرية تعد بمئات الآلاف من البشر، وخسائر مادية رهيبة، لا أحد يتعظ ولا أحد يحاول أن يعرف أن فيروساً لا يُرى بالعين المجردة، سجن العالم كله، إنه كورونا العنيد، ويعيد التاريخ نفسه، أو بالمعنى الأدق تتشابه كل الأحداث حرب روسيا وأوكرانيا، أنا لا أعرف ما هى الأحداث السياسية التى خلقت حرباً، ولكن أعرف جيداً أن الإنسان لا يتعظ، ونحتاج إلى ألف كورونا لكى نعرف أن فيروساً لا يُرى بالعين ممكن أن ينهى حياة دول، لماذا لا نعيش فى سلام؟ الإنسان الذى خلقه الله ليكون رسالة سلام على الأرض إنها الأمان والمحبة التى بها يحيا الإنسان.

مراد عزمى

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