بريد الوطن .. أرقام لها دلالات وتواريخ

رقم لن يتكرر أبداً 22/ 2/ 2022، رقم له دلالة عند الفراعنة، ويعتقد أنه إما ذكرى موعد جلوس الملك رمسيس الثانى على العرش أو يوم مولده، وهناك اعتقاد آخر بأن المصريين القدماء قد صمموا معبد أبوسمبل بناءً على حركة الفلك، لتحديد موسم الزراعة والموعد الآخر لبدء موسم الحصاد، حيث تتكرر هذه الظاهرة الفرعونية الفلكية التى هى من أندر الظواهر مرتين سنوياً، مرة يوم 22 فبراير و22 أكتوبر، وتستمر هذه الظاهرة ما بين 20 أو 25 دقيقة فى كل مرة من مرات التعامد، وهذا فى حد ذاته معجزة، وكان قد تم اكتشاف معبد أبوسمبل فى واحد أغسطس 1817 على يد المكتشف الإيطالى جيوفانى بيلونزى، وكان حينها المعبد مغطى برمال الصحراء، أما اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس فكان فى 1874 على يد المستكشفة إميليا إدواردز، وقد تم تسجيلها فى كتابها المشهور «ألف ميل فوق النيل» عام 1899، وهنا المعجزة فى يومى تعامد الشمس المختارين بدقة، وكان ذلك قبل عملية بناء المعبد، وكان هذا يستلزم معرفة تامة بأصول علم الفلك، وكذلك تحديد زاوية الانحراف لمحور المعبد عن الشرق، بالإضافة لمعجزة المعمار، بحيث يكون المحور مستقيماً لمسافة أكثر من 60 متراً، خاصة أن المعبد منحوت فى الصخر ليضيف إلينا الكثير من الإثارة والتشويق، لمعرفة الكثير عن الفراعنة الذين كانوا متفردين فى كل صنوف العلم، ومحط أنظار العلماء فى شتى العلوم، حتى التحنيط الذى ما زال يحمل الكثير من الأسرار، حتى إنه اختلف باختلاف درجة المتوفى، وها نحن ننتظر معرفة كل ما هو جديد.

د. ثابت غنام

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