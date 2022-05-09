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محمود مسلم

بريد الوطن .. دينا

كتب:

الوطن
10:50 م | الإثنين 09 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

عيناك جنَّتى يا دينا

بساتينها باسقة أبدا

وفاكتها تكفى قرونا

مصر منذ نصر حِطينا

وتهدينى ثمر حنينا

والبرتقال والمانجو

وموز الحور العينا

ملكة الحور يا دينا

والندى والياسمينا

رمشك السامى سفينا

يحملنا فوق موج الهم

لدول هناء العاشقينا

ونسقى أمم الجميلات

والزوجات والعشيقات

وممثلات سيما هوليوود

شرق قلبك ينثر الريحانا

على مصر على العالمينا

غرب قلب السهل الخصب

أحصد التمر والتوت والتينا

                                                                 عبداللطيف أحمد فؤاد 

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