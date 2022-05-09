بريد الوطن .. دينا

عيناك جنَّتى يا دينا

بساتينها باسقة أبدا

وفاكتها تكفى قرونا

مصر منذ نصر حِطينا

وتهدينى ثمر حنينا

والبرتقال والمانجو

وموز الحور العينا

ملكة الحور يا دينا

والندى والياسمينا

رمشك السامى سفينا

يحملنا فوق موج الهم

لدول هناء العاشقينا

ونسقى أمم الجميلات

والزوجات والعشيقات

وممثلات سيما هوليوود

شرق قلبك ينثر الريحانا

على مصر على العالمينا

غرب قلب السهل الخصب

أحصد التمر والتوت والتينا

عبداللطيف أحمد فؤاد

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