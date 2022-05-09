بريد الوطن .. دينا
كتب:
الوطن
10:50 م | الإثنين 09 مايو 2022
صورة تعبيرية
عيناك جنَّتى يا دينا
بساتينها باسقة أبدا
وفاكتها تكفى قرونا
مصر منذ نصر حِطينا
وتهدينى ثمر حنينا
والبرتقال والمانجو
وموز الحور العينا
ملكة الحور يا دينا
والندى والياسمينا
رمشك السامى سفينا
يحملنا فوق موج الهم
لدول هناء العاشقينا
ونسقى أمم الجميلات
والزوجات والعشيقات
وممثلات سيما هوليوود
شرق قلبك ينثر الريحانا
على مصر على العالمينا
غرب قلب السهل الخصب
أحصد التمر والتوت والتينا
عبداللطيف أحمد فؤاد
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