مقتل ميكانيكي كرداسة.. علاقة مع عشيقته عمرها 8 سنوات وقطع العضو الذكري

جمعتهما علاقة غير شرعية استمرت 8 سنوات، كانت تتردد العشيقة على ميكانيكي كرداسة في شقته، وقت أن كانت مطلقة طمعًا في زواجها من العشيق الذي رفض تلك الفكرة طوال تلك المدة، وقبل 3 سنوات تزوجت العشيقة من عامل وبقيت علاقتها بالعشيق (الميكانيكي) قائمة حتى مقتل ميكانيكي كرداسة وقبل أيام قليلة من وفاته طلبت قطع علاقتهما خشية الفضيحة لكن العشيق رفض طلبها وهددها بفضح أمرها لدى زوجها المخدوع.

خطة عشيقة ميكانيكي كرداسة

«هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا» كانت تلك المقولة أو المثل الشعبي هو بمثابة خطة محكمة وضعتها العشيقة للتخلص من عشيقها ومقتل ميكانيكي كرداسة فأقنعت زوجها المخدوع أنها تعرضت للمعاكسة والمضايقة من ميكانيكي كرداسة وأنه طلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها ويطاردها بشكل مستمر، عندها قرر الزوج أن يكون المخلص لزوجته فطلب منها أن تستدرج العشيق فوافقت لأنها وجدت ضالتها، وعندما وصلت شقة العشيق لإقامة علاقة جنسية كالمعتاد دخل زوجها وتمكن بمساعدتها من خنق العشيق وقطع عضوه الذكري بـ«موس حلاقة».

تفاصيل مقتل ميكانيكي كرداسة

تخلص الزوج من جثة العشيق بمعاونة زوجته بإلقائها بالقرب من المنطقة الصناعية حتى كشفت أجهزة الأمن في الجيزة تفاصيل مقتل ميكانيكي كرداسة وألقي القبض على العشيقة وزوجها وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة لكن الزوج اكتشف خيانة زوجته له على مدار 3 سنوات وأنها كانت تخبره أنها تذهب للمبيت عند شقيقتها في نهاية كل أسبوع وظلت على تلك الحال حتى ورطت زوجها في قتل عشيقها.

حبس المتهمين

قررت النيابة العامة حبس عشيقة ميكانيكي كرداسة وزوجها بتهمة القتل العمد والتمثيل بجثمان المجني عليه وإخفائه من مسرح الجريمة بزعم الهروب من المساءلة القانونية.